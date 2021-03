In den letzten Tagen seiner Amtszeit hat sich Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) gegen Kritik an seiner Arbeit gewehrt. "Ich lege meine Bilanz selbstbewusst vor und bin auch zufrieden damit", so Kuhn am Donnerstag.

Fritz Kuhn (Grüne) zieht zu seiner Amtszeit Bilanz. Er war acht Jahre Oberbürgermeister in Stuttgart. Im Januar 2021 wird er von Frank Nopper (CDU) abgelöst. Pressestelle Max Kovalenko/Landeshauptstadt Stuttgart

Den ganzen Wahlkampf lang um seine Nachfolge hatte sich Fritz Kuhn, wie es vorgeschrieben ist, zurückgehalten. Aber am heutigen Donnerstag wollte er dann zurecht rücken, was monatelang über ihn als Stadtoberhaupt gesagt worden war: In Berichten und Umfragen wurde ihm vorgeworfen, dass es in Stuttgart nicht vorangegangen sei, Stillstand herrsche und eine grüne Handschrift nicht erkennbar sei.

Verbesserungen in Stuttgart vorbereitet

Deshalb sagte Kuhn jetzt bei der Präsentation seiner Bilanz: "Ich finde, dass die acht Jahre gute acht Jahre waren und bin mit mir im Reinen." Bei den Problemen mit dem Feinstaub, im öffentlichen Nahverkehr und auch in der Wohnungspolitik sowie in der Kultur sei viel erreicht worden, andere absehbare Verbesserungen habe er vorbereitet. "Da ist vieles geändert worden, was in den nächsten Jahren geerntet wird", sagte Kuhn. Er sei sich aber bewusst, dass er auch getan habe, was habe getan werden müssen, "ohne nach Beliebtheitswerten zu schauen".

Kuhns offene Baustellen: Wohnungsbau, Luftreinhaltung, Mobilität

Der 65-Jährige war erst der vierte Rathauschef seit dem Kriegsende in der Landeshauptstadt. Er hatte zu Jahresbeginn mitgeteilt, dass er nicht erneut zur Wahl antreten wolle und damit sogar seine eigene Partei überrascht. In seiner Amtszeit war Stuttgart 21 ein Dauerthema. Auch Probleme mit dem Wohnungsbau, der Luftreinhaltung und der Mobilität traten in den vergangenen Jahren offen zutage.

"Stuttgart hat in den letzten acht Jahren den Kurs hin zu einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Stadt eingeschlagen." Fritz Kuhn (Grüne), scheidender Oberbürgermeister in Stuttgart

"Im Bereich von Mobilität, Energie und Klimaschutz sind die Züge auf das richtige Gleis gestellt worden und fahren auch schon ab." Diese Entwicklung sei unumkehrbar. Stuttgart habe sich nachhaltig verändert.

Noch ist unklar, ob Kuhn im Gemeinderat die Ehrenbürgerschaft der Stadt Stuttgart antragen wird – wie es am Ende der Amtszeit seines Vorgängers Wolfgang Schuster (CDU) selbstverständlich war. Doch Bürger von Stuttgart will der Grünen-Politiker auf jeden Fall bleiben und nicht wegziehen.

Kuhn gibt am 7. Januar den Stuttgarter Chefsessel an Frank Nopper (CDU) ab

Ein Umzug steht jedoch für seinen Nachfolger Frank Nopper (CDU) an. Er wird seinen Wohnsitz von Backnang (Rems-Murr-Kreis), wo aktuell noch Oberbürgermeister ist, in die Landeshauptstadt verlegen. Nopper hatte sich am vergangenen Sonntag mit 42,3 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen seinen schärfsten Konkurrenten, den unabhängigen Kandidaten Marian Schreier, durchgesetzt.