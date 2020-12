Nashörner sind vom Aussterben bedroht - auch weil ihr Horn für Wilderer eine begehrte Trophäe ist. Darauf will die Stuttgarter Wilhelma am Welt-Nashorn-Tag am Dienstag aufmerksam machen. So veranstaltet der zoologisch-botanische Garten unter anderem einen Frisurenwettbewerb unter dem Motto "Wer hat das schönste Haarhorn". Laut Wilhelma wüssten die wenigsten Menschen, dass das Horn der Nashörnern aus der gleichen Substanz besteht wie menschliche Haare. Die Wilhelma unterstützt unter anderem ein Nashornprojekt in Indonesien.