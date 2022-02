Bouldern in Stuttgart: Frist für Antrag auf Kletterhalle im ehemaligen Metropol-Kino endet

Der umstrittene Plan zum Bau einer Boulder-Halle im ehemaligen Metropol-Kino in der Stuttgarter Innenstadt droht an einer Behörden-Frist zu scheitern. Sollten die beteiligten Planerinnen und Planer die zu prüfenden Bauunterlagen nicht bis zum Ablauf der Frist am Montag Abend vorlegen, werde der Bauantrag zurückgewiesen, teilte die Stadtverwaltung mit. Die beteiligten Planerinnen und Planer hätten es bis jetzt in mehreren Anläufen nicht geschafft, vollständige sowie in sich stimmige und prüffähige Unterlagen vorzulegen, teilte die Stadtverwaltung mit. Das Metropol-Kino in der Stuttgarter Innenstadt ist seit Ende 2020 geschlossen. Die neuen Pächter wollen eine Boulder-Halle in dem Gebäude errichten. Dagegen hatte es immer wieder Kundgebungen und Proteste gegeben.