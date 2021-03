Die Friseure in Baden-Württemberg erwarten zur Wiedereröffnung ihrer Salons am Montag sehr gute Geschäfte. Die meisten Betriebe seien bis zu vier Wochen im Voraus ausgebucht, sagte der Geschäftsführer des Fachverbands Friseur und Kosmetik Baden-Württemberg, Matthias Moser, in Stuttgart. Nur mit Glück könne man jetzt noch einen Termin vor Ostern ergattern. Neben den Friseuren dürfen am Montag auch Gärtnereien, Gartenmärkte und Blumenläden wieder aufmachen.