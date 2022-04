Demonstration für Frieden in der Ukraine

In Stuttgart haben am Sonntagnachmittag laut Veranstalter rund 300 Menschen für Frieden in der Ukraine demonstriert. Darunter waren auch zahlreiche Geflüchtete aus dem Land. Mit ihrer Nationalhymne eröffneten geflüchtete Kinder die Demonstration auf dem Wilhelmsplatz. Die Demonstrierenden zogen anschließend über die Theodor-Heuss-Straße zum Schlossplatz. Der Veranstalter, das ukrainische Atelier für Kultur und Sport e.V., kritisierte die deutsche Energiepolitik und fordert zügiges Handeln. Der russische Angriffskrieg dürfe nicht weiter durch Rohstoffimporte finanziell unterstützt werden. Europaparlamentsmitglied Michael Bloss (Grüne) sprach sich in seiner Rede dafür aus, die Ukraine in die Europäische Union aufzunehmen. Er sei beschämt, dass Deutschland so wenig tue.