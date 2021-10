Fridays for future rufen erneut zu Klimastreik auf

Zu einem Demozug durch die Innenstadt und einer anschließenden Kundgebung ab 14 Uhr im Schlossgarten hat Fridays for future Stuttgart aufgerufen. Erwartet werden rund 1.000 Teilnehmende. Das Motto des heutigen, neunten Klimastreiks lautet "Das System entwurzeln - Klimagerechtigkeit. Jetzt!" Die Aktivisten wollen im Hinblick auf die anstehenden Koalitionsverhandlungen Druck auf die möglichen Ampelkoalitionäre ausüben. Sie fordern das Klimaproblem als Gerechtigkeitskrise zu betrachten und gehen auf die Straße "um so zu zeigen, dass ein gerechteres Zusammenleben möglich sein kann", so die Stuttgarter Fridays For Future Aktivistin Cosima Rade.