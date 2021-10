Hunderte Menschen demonstrieren für Klimagerechtigkeit

Mehrere hundert Menschen haben am Freitagnachmittag für mehr Klimaschutz in der Stuttgarter Innenstadt demonstriert. Fridays for Future hatte zu den Protesten aufgerufen. Die laut den Veranstaltern 500 bis 700 Demonstranten wollten ein Zeichen für mehr Klimagerechtigkeit setzen - und dafür, dass die Menschen, die am meisten unter dem Klimawandel leiden oft am wenigsten dafür können. Die Demo in Stuttgart war nur eine von vielen Aktionen, zu denen Fridays für Future im Rahmen eines Globalen Klimastreiks aufgerufen hat. Sowohl Polizei als auch Fridays for Future zeigten sich zufrieden mit dem Verlauf.