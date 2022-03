Fridays for Future demonstriert gegen Krieg und Aufrüstung

Die Klimabewegung "Fridays for Future" hat zu einer Versammlung am Freitagnachmittag auf dem Stuttgarter Marktplatz aufgerufen. Man wolle mit der Demonstration den Angriffskrieg auf die Ukraine, aber auch die internationale Aufrüstung kritisieren, schreiben Fridays for Future in einer Mitteilung. Der Bundeshaushalt 2022 soll mit einem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro ausgestattet werden. Doch Gelder, die jetzt in die Bundeswehr fließen, könnten das Leid der ukrainischen Bevölkerung nicht mindern, so die Bewegung. Bei der Versammlung auf dem Marktplatz sind mehrere Reden geplant, danach soll es einen Demonstrationszug durch die Innenstadt geben.