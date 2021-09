Fridays for Future Bewegung demonstriert in Stuttgart

In Stuttgart hat am Freitag die Bewegung Fridays for Future für mehr Klimaschutz demonstriert. Mehrere tausend Menschen beteiligten sich daran und folgten damit einem weltweiten Aufruf.

Laut Angaben des Veranstalters waren bei den Protesten in Stuttgart 15.000 Menschen dabei. In der Region wurde auch in Esslingen und Ludwigsburg demonstriert. Fridays for Future fordert für die Einhaltung des 1,5 Grad-Ziels unter anderem den Kohleausstieg Deutschlands bis 2030. Bisher ist 2038 vorgesehen. Außerdem soll ab 2035 die komplette Energieversorgung über erneuerbaren Energien laufen. Eine CO2-Steuer soll helfen, die Ziele zu erreichen.

Protest als deutliches Signal an die Politik

In Stuttgart waren Plakate mit der Aufschrift: "Jetzt handeln - wir haben keine Zeit

mehr" oder "Mir ist schon warm genug" zu sehen.

Carola Müller von Fridays For Future in Leinfelden sagte dem SWR, dass in Stuttgart und weltweit eine Politik herrsche, die sich nicht genug für Klimagerechtigkeit einsetze.

"Das heißt für uns, dass in diesem System eine starke Veränderung geschehen muss und dass wir jetzt sofort eine Politik brauchen, die sich für eine klimagerechte Welt einsetzt."

Zu der Demonstration haben mehrere Parteien, darunter die Grünen und die Linkspartei, sowie die katholische und evangelische Kirche aufgerufen.

Grün gefärbter Brunnen auf dem Schlossplatz in Stuttgart. SWR

Die Umweltbewegung Extinction Rebellion hat in Stuttgart den Eckensee im Schlossgarten und die Brunnen auf dem Schlossplatz grün eingefärbt. Sie wollen damit auf die Erderwärmung und die Klimakrise aufmerksam machen. Laut Organisation sei dafür eine für die Umwelt unbedenkliche Farbe eingesetzt worden.

Weltweiter Aufruf zum Klimaschutz

Die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future hatten am Freitag erneut zu einem weltweiten Protest für mehr Klimaschutz aufgerufen. Es ist der achte weltweite Protesttag, den die Klimaschutz-Bewegung ausruft.

Unter dem Motto "Alle fürs Klima" haben sich dem Protest nach Angaben von Fridays for Future auch zivilgesellschaftliche Organisationen wie Umweltverbände und Kirchen angeschlossen. Die letzte weltweite Protestaktion gab es am 19. März dieses Jahres.