Zu neuem Leben erweckt: Häuser im Museum wiederaufgebaut

Eine Sonderausstellung im Freilichtmuseum Beuren zeigt Fotografien von Menschen, die eine persönliche Beziehung zu den im Museum wiederaufgebauten Häusern haben.

Die Gebäude, die jetzt im Freilichtmuseum Beuren (Kreis Esslingen) stehen, wurden bis in die 1980er Jahre bewohnt und bewirtschaftet. Sie waren einst voller Leben und wecken Erinnerungen. Inge Hafner hat in einem der Häuser viel Zeit verbracht und ist deswegen für die Sonderausstellung porträtiert worden. Mit ein wenig Wehmut betritt sie das Haus, das früher in Geislingen (Kreis Göppingen) stand. Ihre Eltern betrieben dort eine Gastwirtschaft. "Mein Platz war hinter der Theke", erzählt sie. "Ich habe praktisch alle Getränke ausgegeben und später natürlich auch Essen. Ich war am Buffet zuständig."

Nicht nur Inge Hafner - auch andere Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sind in der Ausstellung porträtiert worden. Fotograf Andreas Keller bereitete sich auf jeden Einzelnen intensiv vor. "Ich habe mich auf die Menschen einlassen müssen. Ich musste zuerst eine Verbindung zu ihnen aufbauen", berichtet er.

Die Besucherinnen und Besucher bekommen im Freilichtmuseum Beuren einen Einblick rund um das Wohn- und Wirtschaftsgebäude aus Tamm (Kreis Ludwigsburg), das Rathaus Häslach (Kreis Reutlingen), das Bauernschloss Öschelbronn (Kreis Böblingen), den Gartensaal aus Geislingen (Kreis Göppingen), den Bienenwagen aus Ohmden (Kreis Esslingen) und den Kolonialwarenladen Schach aus Nürtingen (Kreis Esslingen).

Ostern im Freilichtmuseum Beuren Das Freilichtmuseum Beuren bietet über die Osterzeit ein reichhaltiges Programm. Am Samstag und Sonntag dreht sich alles um das Gießen von Zucker- und Karamellhasen. Auf Ostereiersuche dürfen sich Kinder am Ostersonntag zwischen 9 und 11 Uhr begeben. Außerdem gibt es in den Osterferien Führungen und Mitmachaktionen für die ganze Familie. Dabei dreht sich alles um Tiere. Es können Steckenpferde gebaut sowie Schafe, Schweine und Schnecken gefilzt werden. Und bei der täglichen Fütterung der Museums-Tiere werden auch die Tierkinder besucht.

Die Sonderausstellung mit den Fotografien ist noch bis November im Freilichtmuseum Beuren zu sehen.