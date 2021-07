per Mail teilen

Das Impfzentrum des Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhauses bietet am Donnerstag einen Sonderimpftag ohne vorherige Terminvereinbarung an. Impfwillige stehen bereits morgens Schlange.

Rund eine Stunde Wartezeit mussten die Impfwilligen am Donnerstagvormittag einplanen. Bis gegen elf Uhr waren rund 650 Menschen geimpft. Die Verantwortlichen am Robert-Bosch-Krankenhaus rechnen damit am Endes des Tages etwa 2.500 Dosen verimpft zu haben.

Freies Impfen bis 20 Uhr

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger - auch Impftouristen von außerhalb - können ohne Termin zur Impfung kommen und werden noch bis 20 Uhr geimpft. Zur Verfügung stehen die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna, wobei es keine Wahlmöglichkeit gibt. Am Donnerstagvormittag waren ein Drittel der Geimpften zur Erstimpfung gekommen, zwei Drittel der Impflinge erhielten ihre zweite Dosis.

Kreuzimpfungen verschiedener Vakzine

Angeboten wird zudem ein sogenanntes heterologes Impfschema. Dabei wird zunächst AstraZeneca verimpft, vier Wochen später dann ein mRNA-Imfpstoff. Die Zweitimpftermine werden vor Ort vergeben, teilte das Robert-Bosch-Krankenhaus mit. Beim Sonderimpftag kann zudem nach einer Erstimpfung mit AstraZeneca die Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff erfolgen.

Der Mindestabstand zur Erstimpfung sollte vier Wochen betragen. Bei Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 16 Jahren ist die Begleitung eines Erziehungsberechtigten notwendig.