Einem Mann fiel in der Nacht zum Sonntag das Handy aus dem Fenster, sodass er es wieder holen wollte. Stunden später fanden ihn Anwohner schwer verletzt und riefen die Polizei.

In Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) hat sich ein Mann schwere Verletzungen bei dem Versuch zugezogen, sein Handy vom Dach einer Lagerhalle zurückzuholen. Es sei ihm in der Nacht zum Sonntag in der Harteneckstraße aus einem geöffneten Fenster gefallen, teilte die Polizei mit. Das Handy sei etwa zwei Meter unterhalb des Fensters auf der Lagerhalle gelandet.

Mann will Handy retten und stürzt ab

Der 36-Jährige sei gegen 3 Uhr aus dem Fenster geklettert und auf das Wellblechdach gesprungen. "Dabei brach das Hallendach unter dem Mann ein, so dass dieser etwa sieben Meter in die Tiefe stürzte und auf dem Boden der Lagerhalle aufschlug", so die Polizei. Der Mann habe nach dem Sturz nicht mehr aufstehen können.

Mann liegt stundenlang in der Kälte

So musste der 36-Jährige mehrere Stunden lang schwer verletzt auf dem Boden liegen. Erst gegen 9:45 Uhr seien schließlich Anwohner auf die Rufe des Verletzten aufmerksam geworden. Nachdem sie die Polizei informiert hatten, wurde der er schließlich in ein Krankenhaus gebracht.