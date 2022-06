Stadtbahn-Unfall: Frau wird durch die Luft geschleudert

In Stuttgart ist eine Frau von einer Stadtbahn erfasst und schwer verletzt worden. Die 69-Jährige war am Samstagnachmittag im Stadtteil Stuttgart-Süd verbotswidrig über die Gleise außerhalb des Übergangs gelaufen, so die Polizei. Trotz einer Gefahrenbremsung erfasste eine heranfahrende Stadtbahn die Frau. Sie wurde durch die Luft geschleudert und kam mit mehreren Knochenbrüchen in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme gab es Einschränkungen im Stadtbahnverkehr. Die Beamten suchen jetzt nach Zeugen, die sich bei der Verkehrspolizei melden sollen.