Frau in ihrer eigenen Wohnung im Marstall-Center überfallen

Eine ältere Frau ist am helllichten Tag in ihrer Wohnung im Marstall-Center in Ludwigsburg überfallen worden. Die Polizei geht von schwerer räuberischer Erpressung aus. Nach den bisherigen Ermittlungen soll der Täter am Dienstag an der Wohnungstür der Seniorin geklingelt, in gebrochen Deutsch nach Bargeld gefragt und sie zusätzlich mit einem Messer bedroht haben. Nach Polizeiangaben hat sie die Tür geöffnet, weil sie einen Handwerker erwartet hat. Der Mann drängte sie in das Schlafzimmer und wollte ihr laut Polizei ein gelbliches Pulver verabreichen. Als der Versuch scheiterte, schloss er sie ins Badezimmer ein. Nach einer Stunde konnte sie sich selbst befreien. Laut Polizei hat der Mann nichts erbeutet. Das Marstall-Center ist ein Einkaufszentrum in der Ludwigsburger Innenstadt. Dort befinden sich auch Wohnungen.