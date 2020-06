Ein Mann soll in Stuttgart versucht haben, ein Mädchen zu entführen - vermutlich mit dem Ziel, die Achtjährige zu missbrauchen. Verhindert wurde die Tat durch das schnelle Eingreifen einer Passantin, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Der mutmaßliche Täter kam in Untersuchungshaft. Den Ermittlungen zufolge hatte der 50-Jährige das Mädchen am vergangenen Freitag auf dem Heimweg von der Schule angesprochen. Er packte die Schülerin am Arm und versuchte sie mitzuziehen. Das Kind wehrte sich vehement und schrie. Eine 41 Jahre alte Frau wurde darauf aufmerksam und griff ein, sodass der Mann flüchtete. Ein 26 Jahre alter Passant nahm die Verfolgung auf und konnte die Polizei später bis in die Nähe des Wohnorts des Verdächtigen führen. In seinem Rucksack und seiner Wohnung fanden sie den Angaben zufolge mehrere Gegenstände, die auf einen möglichen geplanten Missbrauch hinweisen.