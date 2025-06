Frau stirbt nach Sturz von Balkon in Lautenbach

In Lautenbach im Ortenaukreis ist eine Frau am Donnerstagabend nach einem Sturz vom Balkon gestorben. Ihr Partner soll die Frau im Streit hinuntergestoßen haben. Er sitzt in Haft.

Im Ortenaukreis soll ein Mann seine Partnerin absichtlich vom Balkon gestoßen haben. Wie die Polizei mitteilt, ist die Frau am Donnerstag kurz vor 20:30 Uhr aus dem dritten Stock eines Hauses in Lautenbach gestürzt. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass sie an den Folgen ihrer schweren Verletzungen starb. Die Polizei geht nicht von einem Unfall aus. Sie verdächtigt den 27 Jahre alten Lebensgefährten der Frau, seine Partnerin im Streit vom Balkon gestoßen zu haben. Polizei geht von Tötungsvorsatz aus Der Mann und die Frau hatten laut Polizei zuvor einen handgreiflichen Streit. Er soll sie dann vom Balkon gestoßen haben, um sie zu töten. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.