In einer brennenden Wohnung in Stuttgart-Bad Canstatt ist am Samstagabend eine tote Frau gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer aus bislang unbekannter Ursache im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses aus. Ob es sich bei dem Opfer um die 66-Jährige Bewohnerin der Wohnung handelt, ist noch unklar. Weitere Personen wurden nicht verletzt.