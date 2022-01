Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus im Stuttgarter Norden ist am Dienstagabend eine Frau ums Leben gekommen. Die Feuerwehr fand die 89-jährige Bewohnerin tot in ihrer Wohnung im Stuttgarter Norden. Ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Die Wohnung sei durch den Brand nicht mehr bewohnbar, teilte die Polizei mit.