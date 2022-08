Feuerwehreinsatz in Backnang: Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden

Nur noch tot konnte am Sonntag eine Frau aus ihrer Wohnung geborgen werden. Die Ursache des Feuerwehreinsatzes war schnell gefunden.

Eine 65-jährige Frau ist am Sonntagnachmittag tot in ihrer Wohnung in Backnang-Sachsenweiler (Rems-Murr-Kreis) aufgefunden worden. Laut Polizei fanden Einsatzkräfte der Feuerwehr die Wohnungsinhaberin. Zuvor wurden Nachbarn durch Rauchmelder auf Rauch in der Wohnung des Mehrfamilienhauses aufmerksam und verständigten die Feuerwehr.

Als wahrscheinliche Todesursache gaben die Ermittler eine Rauchgasvergiftung an. Ursache der Rauchentwicklung sei ein auf dem eingeschalteten Herd stehender Topf gewesen. Reanimationsmaßnahmen seien erfolglos gewesen, so die Beamten am Sonntagabend weiter. Der Sachschaden in der Küche sei relativ gering - weitere Wohnungen des Mehrfamilienhauses seien nicht betroffen.