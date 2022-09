Esslingen: Frau nach Messerangriff auf ihren Partner in U-Haft

Bei einem Streit soll eine Frau ihren Partner laut Polizei mit einem Messer attackiert haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt.

Der Streit hat sich bereits am Freitagabend ereignet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In ihrer Wohnung in Esslingen soll eine 36-Jährige nach Polizeiangaben ihren Partner mit einem Messer angegriffen und auf ihn eingestochen haben.

Als der ebenfalls 36 Jahre alte Mann das Messer zu fassen bekam, soll er laut Polizei seiner Partnerin damit auch eine Stichverletzung zugefügt haben. Anschließend flüchtete er demnach aus der Wohnung und alarmierte die Polizei. Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen wurde. Inzwischen konnte er das Krankenhaus wieder verlassen.

Frau sitzt in Untersuchungshaft

Die Polizei traf die Verdächtige in ihrer Wohnung an. Sie wurde ambulant im Krankenhaus behandelt und noch in der Nacht auf Samstag vorläufig festgenommen. Am Sonntag wurde die Frau auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt. Der Richter ordnete Untersuchungshaft an. Die Kriminalpolizei ermittelt zum genauen Tathergang.