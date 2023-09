In Wendlingen am Neckar ist in der Nacht eine schwer verletzte Frau gefunden worden. Ein 22-Jähriger sitzt nun in U-Haft. Der Fall erinnert an weitere Gewalttaten.

Auf einer Straße in Wendlingen am Neckar (Kreis Esslingen) ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine schwer verletzte Frau gefunden worden. Das bestätigte die Polizei dem SWR auf Anfrage. Die Verletzte wurde gegen 1:40 Uhr entdeckt. Gewalttat in Wendlingen Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen der 22-jährige Tatverdächtige und seine Lebensgefährtin kurz nach 1:30 Uhr auf der Straße in Streit geraten sein. Kurze Zeit später habe der Mann die 31-Jährige mit einem scharfkantigen Gegenstand schwer verletzt. Die Tatwaffe wurde noch nicht gefunden. Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort festgenommen werden. Mittlerweile sitzt er in Untersuchungshaft. Die Frau befindet sich inzwischen außer Lebensgefahr. Schwer Verletzte auf der Straße: dritter Fall in der Region Innerhalb weniger Wochen ist dies bereits der dritte Fall, in dem eine Frau schwer verletzt in einem Ort in der Region Stuttgart auf der Straße gefunden wurde, wobei jedoch zwischen ihnen nach Einschätzung der Behörden kein Zusammenhang besteht. Am Wochenende des 19. und 20. August wurde in Hessigheim (Kreis Ludwigsburg) eine 44 Jahre alte Frau bewusstlos auf der Straße von Passanten gefunden. Der sofort gerufene Notdienst konnte ihr nicht mehr helfen, sie starb kurz darauf. Die Polizei konnte zwei Tage darauf einen 40-jährigen Mann ermitteln, der für die Tat verantwortlich sein soll. Die beiden sollen sich gekannt haben. Näheres zu einem möglichen Motiv und dem Tathergang ist auch im Hessigheimer Fall noch nicht bekannt. Hintergründe auch bei Tat in Nürtingen noch unbekannt In Nürtingen (Kreis Esslingen) wurde am 15. August eine 26 Jahre alte schwer verletzte Frau mit Schnittverletzungen außerhalb eines Wohnkomplexes im Stadtteil Lerchenberg gefunden. Hier erfolgte direkt eine Festnahme, ein 24-Jähriger sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Er war zunächt geflüchtet, konnte aber später im Stadtteil Zizishausen festgenommen werden. Auch hier dauern die Ermittlungen noch an, Hintergründe sowie Tatwaffe sind noch unbekannt.