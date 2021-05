In Stuttgart-Münster soll ein Mann eine Frau über einen angeblichen Besichtigungstermin in seine Wohnung gelockt und sie vergewaltigt haben. Laut Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart wurde der Tatverdächtige bereits am Donnerstag festgenommen. Sein mutmaßliches Opfer suchte über eine Chatgruppe im Internet nach einer Wohnung. Nachdem sich der 31-Jährige bei ihr gemeldet und eine Wohnung in Aussicht gestellt hatte, vereinbarten beide einen Besichtigungstermin. In der Wohnung soll der Tatverdächtige dann die Wohnungstür abgeschlossen, auf die 26-jährige Frau eingeschlagen und sie vergewaltigt haben. Der Mann sollte am Freitag noch wegen eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt werden.