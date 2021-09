"Querdenken"-Bewegung: Fragwürdige Finanzierung über eine Familienstiftung

per Mail teilen

Wie transparent ist die Finanzierung der "Querdenken"-Bewegung? Warum wird zu Schenkungen und nicht zu Spenden aufgerufen? Welche Rolle spielt eine Stiftung von Gründer Ballweg?

Der "Querdenken"-Gründer Michael Ballweg hat eine Stiftung gegründet. Sorgt diese Familienstiftung für Transparenz im Umgang mit Schenkungen? (Archiv) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Felix Kästle

Der Verfassungschutz beobachtet seit Monaten Personen und Gruppen in der "Querdenken"-Bewegung. Dabei geht es um die "Vermengung und Überschneidung mit dem Milieu der Reichsbürger und Selbstverwalter", so Frank Dittrich, stellvertretender Leiter des Landesamts für Verfassungsschutz. Darüber hinaus gebe es Unklarheiten, was die Finanzierung von "Querdenken 711" betreffe. Die Querdenkenbewegung weist diese Vorwürfe von sich.

"Es wird explizit auch aufgerufen, nicht zu spenden, sondern zu schenken. Insoweit ist das auch ein Punkt, der durchaus Fragen aufwirft, was die Transparenz angeht."

Schenkungen sind nicht gleich Spenden

Spenden sind nur an Einrichtungen möglich wie etwa Vereine oder Stiftungen. Schenkungen können auch Personen empfangen und im Gegensatz zu Spenden nur schwer zurückgefordert werden. "Querdenken"-Gründer Michael Ballweg wollte schon im Jahr 2020 für Transparenz sorgen und hatte die Gründung einer Stiftung angekündigt.

Das Landesamt für Verfassungschutz Baden-Württemberg geht davon aus, dass die "Querdenken"-Bewegung sich primär aus Spenden und Schenkungen finanziert, aber auch durch den Verkauf von T-Shirts, Aufklebern und ähnlichem. (Archiv) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Andreas Arnold

"Es gibt eine Stiftung inzwischen, die ist in Darmstadt. Diese Stiftung hat inzwischen auch einige Untergesellschaften gegründet, die sich um das operative Geschäft kümmern."

Nach Informationen des Regierungspräsidiums Darmstadt wurde keine gemeinnützige "Querdenken"-Stiftung angemeldet, sondern eine private Stiftung namens "Herzensmenschen Familienstiftung" von Michael Ballweg. Der "Querdenken"-Gründer bestätigt das: "Die Herzensmenschen Familienstiftung ist eine private Stiftung von mir. Die hat keine Gemeinnützigkeit."

Kann mit einer Familienstiftung eine Organisation finanziert werden?

Eine Familienstiftung soll aus Sicht des Staates vor allem den Stifter und seine Familie unterstützen, eine Finanzierung weiterer Organisationen sei dafür nicht vorgesehen, so der Stuttgarter Anwalt Metin Konu. Laut dem Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht ist es kaum möglich, mit einer Familienstiftung eine Organisation wie Querdenken mitzufinanzieren.

"Sofern tatsächlich das als Hauptzweck verfolgt wird, bewegt man sich tatsächlich außerhalb des Satzungszwecks und das ist im Stiftungsrecht schlicht ein Problem."

Neben dem Fachanwalt Konu beschreibt auch der stellvertretende Leiter des Verfassungsschutzes Dittrich die Finanzierung der "Querdenken"-Bewegung als "nicht ohne weiteres nachvollziehbar". Zweifel seien angesagt, ob die Gelder dorthin kommen, wofür sie gesammelt werden, denn man könne es nicht überprüfen.