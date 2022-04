Forum zu Cybersicherheit

per Mail teilen

Bei einem Cybersicherheitsforum des Innenministeriums geht es heute in Stuttgart um die zunehmende Bedrohung von Cyber-Attacken für Industrie und kritische Infrastruktur. Innenminister Strobl wirbt für mehr Investitionen in die Sicherheit von Internet und digitalen Systemen. Der Krieg in der Ukraine mache die Welt auch im Netz verwundbarer. Bei der Veranstaltung gibt es unter anderem Diskussionsrunden, Workshops und Vorträge rund um die digitale Sicherheit. Außerdem soll der Sicherheitspreis Baden-Württemberg verliehen werden. Damit werden Unternehmen für herausragende Projekte im Bereich der betrieblichen Sicherheit ausgezeichnet