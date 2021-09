Fortsetzung der Tarifverhandlungen für Einzelhandel

Die Tarifverhandlungen für den Einzel- und Versandhandel Baden-Württemberg werden heute in Kornwestheim fortgesetzt. Es geht um die Gehälter, Löhne und Ausbildungsvergütungen für die rund 490.000 Beschäftigten im baden-württembergischen Einzel- und Versandhandel und das in vierter Runde. Die bisherigen Tarifgespräche blieben bislang ergebnislos. Der bisher geltende Tarifvertrag ist bereits Ende März ausgelaufen. Begleitend zu den Verhandlungen findet am Vormittag eine Demonstration mit anschließender Kundgebung in der Stuttgarter Innenstadt statt, darunter auch Streikende aus Göppingen Die Gewerkschaft Verdi fordert unter anderem eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 4,5 Prozent und die Anhebung der Ausbildungsvergütungen um monatlich 100 Euro.