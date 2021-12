ZSW: Forschungserfolg mit flüssigem Methan

Dem Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) ist nach eigenen Angaben in Stuttgart ein Forschungserfolg geglückt. Die Stuttgarter Forschenden haben flüssiges Methan aus grünem Wasserstoff und Luft hergestellt – und in einem eineinhalbjährigen Projekt gezeigt, dass die Technologie nun auch in größerem Maßstab weiterentwickelt werden kann, teilte das ZSW mit. Verflüssigtes Methan hat eine 600 Mal höhere Energiedichte als herkömmliches Erdgas und könnte somit als klimaneutrale Alternative statt Diesel in der Schifffahrt oder im Schwerlastverkehr eingesetzt werden. Auch in der Industrie gebe es Anwendungsmöglichkeiten, beispielsweise als Heizöl-Alternative, so die Stuttgarter Forschenden.