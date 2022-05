Eigener Formel-Rennwagen: Esslinger Studierende wollen den Sieg einfahren

Studierende der Hochschule Esslingen wollen am Abend einen von ihnen entwickelten Formel-Rennwagen präsentieren. Sie planen, damit am jährlichen internationalen Rennwagen-Wettbewerb "Formula Student" teilzunehmen. An der Entwicklung waren rund 50 Studierende beteiligt. Beim "Formula Student"-Wettbewerb fließt nicht nur das Ergebnis des Autorennens in die Wertung ein, sondern auch die entwickelte Finanzierungs- und Verkaufsstrategie hinter dem Rennwagen.

Ein Team der Hochschule Esslingen hat es 2017 und 2019 geschafft, beim Wettbewerb den deutschen Titel zu holen. Sie konkurriert mit der Uni Stuttgart, wo Studierende des Instituts für Fahrzeugtechnik ebenfalls eigene Rennwagen entwickeln.