800.000 Euro für "Neue Mitte" in Remseck

Die Stadt Remseck (Kreis Ludwigsburg) bekommt Geld für die Sanierung der Innenstadt. Das hat das Regierungspräsidium am Dienstagabend bekannt gegeben. Demnach hat Remseck einen Förderbescheid über 800.000 Euro erhalten. Das Geld soll in die Erweiterung der "Neuen Mitte" fließen. Damit soll fortgeführt werden, was rund um Rathaus, Stadthalle, Marktplatz und KUBUS bereits begonnen wurde, hieß es von der Stadtverwaltung. Das Regierungspräsidium in Stuttgart unterstützt nach eigenen Angaben in diesem Jahr insgesamt 115 Sanierungsmaßnahmen in Kommunen mit über 80 Millionen Euro.