Schnee und Eis haben derzeit Deutschland im Griff. "Glatteis" war deshalb in Hamburg nicht nur der Song der dortigen Künstlerin Nina Chuba, sondern auch das Verhängnis für ein Stuttgarter Flugzeug.

Ein Flugzeug aus Stuttgart ist am Mittwochabend in Hamburg von der Landebahn gerutscht. Grund dafür war Glatteis auf dem Rollfeld. Nachdem die Maschine von Eurowings in Hamburg gelandet war, sollte sie in ihre Parkposition gefahren werden. Dabei schlitterte das Flugzeug vom Asphalt auf dem Rollfeld in die Wiese daneben. Das teilte eine Sprecherin von Eurowings in der Nacht mit.

Glatteis auf dem Rollfeld - Niemand in Flugzeug verletzt

Verletzt wurde niemand, sagte eine Sprecherin des Stuttgarter Flughafens. Die 89 Passagierinnen und Passagiere und Crew-Mitglieder konnten das Flugzeug dann über eine normale Treppe verlassen und wurden mit Bussen zum Flughafengebäude gebracht. Das Flugzeug selbst musste abgeschleppt werden. Der Flugbetrieb sei danach normal weitergegangen.