Flughafen: Studie zu synthetischem Kerosin wird gefördert

Der Flughafen Stuttgart will gemeinsam mit Partnern mit einer Studie klären, wie klimaschonendes synthetisches Kerosin aus "grünem" Wasserstoff und Kohlendioxid aus der Zementproduktion hergestellt werden kann. Vom Land Baden-Württemberg wird das Projekt mit einer Million Euro gefördert. Mit dem Vorhaben werde Pionierarbeit geleistet - auch der Luftverkehr müsse seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten, so Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Es gehe dabei um die Vorbereitung einer Anlage mit einer Herstellungskapazität von 50.000 Tonnen synthetischem Kerosin pro Jahr. Der erste derart hergestellte Flugzeugtreibstoff in industriellem Maßstab könnte dort 2028 produziert werden. Bis 2030 sollen in Deutschland mindestens 200.000 Tonnen nachhaltig erzeugtes Kerosin verwendet werden.