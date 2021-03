Der Stuttgarter Flughafen hat am Montag seinen Sommerflugplan vorgelegt. Die Zahl der Flüge soll zwar langsam wieder zunehmen, aber noch bestimmt die Pandemie den Betrieb. Zum Auftakt des Sommerflugplans fliegen vom Stuttgarter Flughafen nach vorläufigem Stand 15 Airlines regelmäßig an fast 40 Ziele. In den kommenden Monaten sollen schrittweise mehr Flüge und Ziele dazukommen, heißt es von der Stuttgarter Flughafengesellschaft. Sie schränkt jedoch ein, dass wegen der aktuellen Reisebeschränkungen die Planungen noch sehr dynamisch seien. Die touristisch beliebtesten Ziele seien nach wie vor Mallorca, Antalya und Heraklion. Auch neue Orte sollen im Sommer hinzukommen: zum Beispiel in der Ukraine und in Rumänien.