Ab sofort erwartet der Flughafen Stuttgart so viele Reisende wie sonst nie. Über 260 Starts und Landungen sind am Freitag geplant. Worauf Flugreisende achten sollten.

Es ist der Höhepunkt der Reisewelle am Flughafen Stuttgart. Zum Start in die Sommerferien in Baden-Württemberg erwartet der größte Flughafen im Land einen enormen Andrang. Am Donnerstag stehen rund 250 Starts- und Landungen auf dem Flugplan. In den Sommerferien sind insgesamt mehr als 11.000 Flüge geplant.

Check-In-Schalter öffnen früher

Um lange Schlangen zu vermeiden, öffnen die Check-In-Schalter während den Sommerferien schon um 3:30 Uhr. Generell empfiehlt der Flughafen, mindestens zwei Stunden vor Abflug da zu sein, aber auch nicht länger als drei Stunden vorher. Wer sich auskennt, solle den Online-Check-In nutzen. Außerdem sollten Passagiere nach Ansicht des Flughafens ein möglichst kleines Handgepäck bei sich haben. Dadurch würde die Sicherheitskontrolle schneller gehen.

Die meisten Flüge nach Antalya

Insgesamt 480 Flüge von und nach Antalya in der Türkei sind nach Angaben des Flughafens während der Sommerferien geplant. Das zweitbeliebteste Ziel ist die Baleareninsel Mallorca mit 380 Verbindungen nach Palma.

Von Januar bis Juni hat der Flughafen Stuttgart deutlich mehr Fluggäste gezählt als im Vorjahr. Nach vorläufigen Zahlen sind im ersten Halbjahr 3,6 Millionen Fluggäste gestartet oder gelandet. Das sind über 25 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Vor Corona waren es jedoch deutlich mehr Passagiere. Das Aufkommen liegt jetzt nur bei etwa zwei Dritteln.

Aber auch auf der Straße könnte es eng werden: