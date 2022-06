Keine großen Engpässe am Flughafen Stuttgart

Tausende Briten waren am Pfingstwochenende im Ausland gestrandet, weil Fluggesellschaften Flüge gestrichen haben. Am Flughafen Stuttgart geht dagegen alles seinen geregelten Gang.

Der Freitag zu Beginn der Ferien sei der stärkste Tag gewesen, so eine Sprecherin des Stuttgart Airport. Morgens um 6 Uhr war der Terminal am vollsten. Die durchschnittliche Wartezeit am Check-In betrug in dieser Zeit nach Informationen des Flughafens 20 Minuten.

Am kommenden Freitag und am Ende der Pfingstferien sei wieder mit Peaks zu rechnen. Allein nächsten Freitag sind 250 Starts und Landungen geplant. Zum Vergleich: vor Corona waren es in den Sommerferien zwischen 300 und 400 Flugbewegungen pro Tag.

Bei dem heutigen Nieselwetter und etwa 11 Grad sind sie zu beneiden: Am Samstag (30.10.) stehen Reisende am Stuttgarter Flughafen in einer Check-In-Schlange. Anzunehmen, dass es für sie in den wärmeren Süden geht. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Personalnot in Stuttgart nicht so groß wie anderswo

Da der Flughafen Stuttgart kein Stammpersonal abgebaut habe, sei die Personalnot nicht so groß wie an anderen Flughäfen, so die Flughafensprecherin. Stuttgart nutzte zu Coronazeiten das Instrument der Kurzarbeit und verlängerte die Phase der Kurzarbeit sogar noch um weitere drei Monate.

Dennoch suche der Flughafen Stuttgart Personal, vorwiegend im technischen Bereich. Die Tochtergesellschaften, die unter anderem für das Vorfeld und die Gepäckdienste zuständig seien, haben von 200 offenen Stellen mittlerweile 100 besetzen können. Im Hinblick auf den Sommer, wenn die große Reisezeit kommt, werde der Flughafen Stuttgart eine Einstellungsoffensive in den sozialen Medien starten - unter anderem auf TikTok.

Von Rekord-Passagierzahlen noch weit entfernt

Von den Fluggastzahlen während der Pfingstferien im Rekordjahr 2019 ist der Flughafen Stuttgart aber noch weit entfernt. Damals wurden 700.000 Fluggäste gezählt. Während des ersten Corona-Jahres 2020 waren es an Pfingsten nur knapp 16.000 Passagiere. 2021 wurden 130.000 Fluggäste gezählt, 2022 werden es voraussichtlich 400.000 Fluggäste sein.