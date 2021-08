per Mail teilen

Gelandete Passagiere am Stuttgarter Flughafen sollten eigentlich schon im vergangenen Jahr kostenlose Tickets für eine Weiterfahrt im Nahverkehr bekommen - wann das Projekt nun aber startet, ist nicht absehbar. Es sei momentan offen, wann das Vorhaben wieder angepackt werden könne, so der Flughafen. Für einen neuen Anlauf brauche man ein bestimmtes Passagieraufkommen, was aber pandemiebedingt gerade etwas schwierig sei. Im Frühjahr 2020 war ein Test geplant, dieser wurde aber wegen Corona und dem ersten Lockdown Mitte März auf Eis gelegt. Vorgesehen war, gelandeten Fluggästen Gratis-Tickets für Weiterfahrten im öffentlichen Personennahverkehr mit Bussen und Bahnen anzubieten. Damit sollte etwa die Zahl der wartenden Autos vor dem Flughafen reduziert werden.