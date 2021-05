Pünktlich am letzten Schultag vor den Pfingstferien herrscht auch wieder Betrieb am Flughafen Stuttgart. Wenn auch deutlich weniger als in den Vorjahren.

Endlich wieder in den Flieger steigen, heißt es bei vielen Reisenden am Flughafen Stuttgart vor Beginn der Pfingstferien. Die Menschen zieht es in den Süden. Auch wenn der Andrang deutlich geringer ist als gewöhnlich um diese Zeit. Statt 400 Starts und Landungen täglich sind es im zweiten Jahr der Pandemie lediglich 100.

"Pfingsten sind mit die verkehrsreichsten Tage am Flughafen Stuttgart", betonte Flughafensprecher Johannes Schumm gegenüber dem SWR. Dennoch wird auch hier alles erst langsam wieder hochgefahren. Nach Angaben von Schumm fliegen die Airlines nun immer mehr Ziele an.

"Ungetestet kommt keiner ins Flugzeug rein"

Grundvoraussetzung für den Antritt einer Flugreise ist ein Corona-Test. "Ein PCR-Test oder Antigentest ist auch noch in einem der beiden Testzentren am Flughafen möglich", so Sprecher Johannes Schumm. Sowohl im Flughafen als auch in den Flugzeugen gelten die üblichen Regeln: Maske tragen und Abstand halten - soweit es geht. Ob ein PCR-Test, ein Antigentest oder beides notwendig ist, hängt vom Zielland ab. Die Regelungen sind hier zuweilen sehr unterschiedlich.

Lange Schlangen am Check-In

Der erste Flug am Freitag startete um 6 Uhr nach Mallorca, es bildeten sich lange Schlangen vor den Check-In-Schaltern. Denn auch hier muss der Mindestabstand eingehalten werden. Allein am Freitag sowie am Samstag und Pfingstsonntag gehen jeweils sechs Flüge nach Palma de Mallorca, "über die Sommerferien werden es 46 sein", so der Flughafensprecher. Auch die griechischen Inseln Rhodos, Kos und Kreta werden nun wieder von Stuttgart aus angeflogen. Auch die Ziele Valencia, Faro und Ibiza kommen wieder hinzu. "Es ist ein leichter Hoffnungsschimmer und wir erwarten über den Sommer einen leichten Aufschwung", so Flughafensprecher Schumm.