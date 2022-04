Flughafen Stuttgart erwartet viel Osterferien-Betrieb

per Mail teilen

Der Stuttgarter Flughafen erwartet zum Start der Osterferien deutlich mehr Betrieb als zuletzt. Insgesamt 1.900 Flüge sind allein von Gründonnerstag bis Sonntag nächster Woche geplant. Stärkster Tag ist Freitag, der 22. April, mit rund 200 Starts und Landungen. Beliebtestes Reiseziel ist laut Flughafenverwaltung Palma de Mallorca - mit insgesamt fast 80 Flügen. Aufgrund der erwarteten Reisewelle sollten Passagiere mit mehr Zeit bei den Kontrollen und am Check-in rechnen - und mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen sein. In den Terminals wird das Tragen einer FFP2-Maske weiterhin dringend empfohlen.