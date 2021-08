per Mail teilen

Die Corona-Pandemie hat den Flughafen Stuttgart schwer getroffen - das geht aus den Geschäftszahlen für 2020 hervor, die die Flughafengesellschaft am Mittwoch in Stuttgart präsentierte.

Die Zahl der Fluggäste ging um knapp 75 Prozent zurück, etwas mehr als 3,2 Millionen Passagiere wurden gezählt. Die Zahl der Flugbewegungen fiel um fast 60 Prozent. Der Umsatz brach um mehr als die Hälfte ein auf rund 142 Millionen Euro. Es gibt einen Verlust in Höhe von knapp 97 Millionen Euro, trotz Gegenmaßnahmen und Notlagentarifvertrag.

Geschäftsführerin Arina Freitag bezeichnete die Lage als weiterhin kritisch. Es gebe einen großen Nachholbedarf - die Menschen wollten endlich wieder fliegen.

Flughafen will am Klimaschutzplan festhalten

Walter Schoefer, Sprecher der Geschäftsführung, nannte das zurückliegende Jahr 2020 ein einschneidendes Jahr mit einem historischen Einbruch der Zahlen. In der Folge habe man alle Projekte auf den Prüfstand gestellt. "Trotz der finanziell angespannten Lage halten wir unverändert an unserem ehrgeizigen Klimaschutzplan fest, unseren Betrieb bis spätestens 2050 CO2-neutral zu gestalten. Beim Neustart des Luftverkehrs müssen Fliegen und Klimaschutz noch mehr Hand in Hand gehen", betonte Schoefer.