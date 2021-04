per Mail teilen

Die Corona-Pandemie hat den Flughafen Stuttgart schwer getroffen - das geht aus den Geschäftszahlen für das Jahr 2020 hervor, die die Flughafengesellschaft am Mittwoch in Stuttgart präsentierte. Demnach ging die Zahl der Fluggäste um knapp 75 Prozent zurück, etwas mehr als 3,2 Millionen Passagiere wurden gezählt. Die Zahl der Flugbewegungen fiel um fast 60 Prozent. Ein ähnlich niedriges Verkehrsniveau hatte der Airport zuletzt Mitte der 1980er Jahre. Der Umsatz brach um mehr als die Hälfte ein auf rund 142 Millionen Euro, es gibt einen Verlust in Höhe von knapp 97 Millionen Euro, trotz Gegenmaßnahmen und Notlagentarifvertrag. Geschäftsführerin Arina Freitag bezeichnete die Lage als weiterhin kritisch. Es gebe aber einen großen Nachholbedarf - die Menschen wollten endlich wieder fliegen.