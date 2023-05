Bilanz Flughafen Stuttgart: Rote Zahlen auch 2022

per Mail teilen

Auch im Jahr 2022 verzeichnete der Stuttgarter Flughafen Verluste. Flughafenchef Ulrich Heppe zeigte sich dennoch zuversichtlich und plant Investitionen in Milliardenhöhe.

Der Stuttgarter Flughafen hat am Mittwoch seine Geschäftszahlen für das Jahr 2022 veröffentlicht. Erneut schrieb das Unternehmen rote Zahlen, doch die Verluste sind nicht mehr so hoch wie noch im Jahr 2021.

Knapp sieben Millionen Passagiere in Stuttgart

Fast doppelt so viele Menschen wie im Vorjahr sind 2022 am Stuttgarter Flughafen gelandet oder abgeflogen. Insgesamt fast sieben Millionen Menschen, was für einen Umsatz von 203,8 Millionen Euro sorgte. Trotzdem konnte das Unternehmen weiterhin keine Gewinne generieren. Insgesamt verlor der Stuttgarter Flughafen laut seiner Bilanz 16,1 Millionen Euro.

Anfang des Jahres ging der ehemalige Flughafenchef Walter Schoefer in Rente. Der neue Flughafenchef Ulrich Heppe zeigte sich zufrieden. "Wir haben ein besseres Ergebnis erzielt als erwartet. Unsere Aufgabe ist nun, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie vollends zu überwinden." Doch nicht nur die Corona-Pandemie, sondern auch die Inflation und die Energiekrise hätten den Druck auf das Unternehmen erhöht.

Flughafen verfolgt weiter Umweltziele

"Geschäftserfolg und Nachhaltigkeit sind für uns untrennbar miteinander verbunden", sagte Heppe am Mittwoch. "Bis 2040 sollen die Emissionen unseres Flughafens auf null sinken." Dafür müsse der Flughafen rund zwei Milliarden Euro investieren, um die Gebäude und Terminals energetisch zu erneuern. "Die Vorarbeiten dafür haben nun begonnen", ergänzte Heppe.