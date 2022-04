Corona-Pandemie bremst Aufschwung am Flughafen Stuttgart: erneut Millionenverlust

Die Flughafen Stuttgart GmbH hat 2021 einen Verlust von rund 24,7 Millionen Euro gemacht. Grund waren Auswirkungen der Corona-Pandemie. Gibt es dieses Jahr schwarze Zahlen?

Am Flughafen Stuttgart wurden 2021 knapp 3,5 Millionen Passagiere gezählt. Das ist ein Plus von 11,5 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. Vor der Corona-Pandemie waren die Zahlen deutlich höher: 2019 starteten oder landeten am Flughafen Stuttgart rund 12,7 Millionen Fluggäste. Beim Geschäftsergebnis für das vergangene Jahr gab es deshalb wieder einen satten Verlust von minus 24,7 Millionen Euro.

Flughafen Stuttgart dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Gedämpfter Optimismus

Im Vergleich zu 2020 ist das aber eine deutliche Verbesserung: damals hatte der Verlust fast 97 Millionen Euro betragen. Massive Einsparungen, Finanzhilfen unter anderem vom Bund und ein langsam wieder ansteigendes Interesse am Fliegen sorgten für einen geringeren Verlust als im ersten Coronajahr. Der Optimismus bleibt aber gedämpft.

"Wir erholen uns nur langsam von dem tiefsten Einbruch in der Geschichte unseres Unternehmens. Die Sicherung der Liquidität und der Arbeitsplätze hat weiterhin höchste Priorität."

Vor allem bei Geschäftsreisenden merkt man am Flughafen Stuttgart die zunehmende Digitalisierung. Online-Meetings kosten die Flughäfen und die Fluggesellschaften Kunden. In Stuttgart rechnet man nur noch mit 75 Prozent des bisherigen Geschäftsverkehrs.

Nachholeffekt im Sommer erhofft

Einen deutlichen Aufschwung erhofft sich der Flughafen Stuttgart vom kommenden Sommer. Die Menschen hätten wieder Lust auf Reisen und auf Besuche bei Freunden und Verwandten. Man wolle alles dafür tun, dass die Abläufe im Sommer möglichst reibungslos funktionieren.

"Dafür müssen wir uns jetzt operativ und organisatorisch aufstellen. Viele Dienstleister haben in der Pandemie Personal verloren, das sich nicht so schnell ersetzen lässt."

Für das gesamte Jahr 2022 hofft die Flughafen-Gesellschaft auf rund sechs Millionen Passagiere. Ab Ende Oktober gibt es auch wieder eine Verbindung in die USA: die Fluggesellschaft Delta fliegt von Stuttgart aus wieder nach Atlanta. Das alles sei aber noch nicht genug, damit der Flughafen wieder in die profitable Zone komme, so Geschäftsführer Ulrich Heppe. Für dieses Jahr rechnet er beim Geschäftsergebnis erneut mit einem Minus in zweistelliger Millionenhöhe.