Sommerferien: Flughafen Stuttgart bereitet sich auf Ansturm vor

Gut 10.000 Flieger starten oder landen in den Sommerferien am Flughafen Stuttgart. Doch nach zwei Jahren Corona-Pandemie fehlt Personal. Darauf sollten sich Passagiere einstellen.

Der Flughafen Stuttgart geht nach zwei Jahren Corona davon aus, dass dieses Jahr wieder besonders viele Menschen in den Sommerurlaub möchten. "Wir erwarten ein besonders hohes Reiseaufkommen", sagt die Sprecherin des Flughafens Stuttgart, Beate Schleicher. Und allmählich wird es ernst: Am Donnerstag starten für rund 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler im Land die Sommerferien. Mit dem kollektiven Startschuss für den Sommerurlaub wird es sicherlich trubelig am Flughafen Stuttgart.

Dazu kommen die Folgen der Corona-Pandemie - in Stuttgart wie anderswo. Sowohl bei den Betreibern der Flughäfen, als auch bei den Fluggesellschaften fehlt es nun an Personal. "Nach diesen zwei Corona-Jahren ist unsere Personaldecke noch nicht so dick, wie sie vor Corona war", sagt Schleicher.

Dieser Personalmangel hat sich in den vergangenen Wochen in der gesamten Branche abgezeichnet. Insbesondere die Lufthansa hat tausende Flüge gestrichen.

Noch sind im Terminal 3 des Flughafens Stuttgart die Warteschlagen vor den Sicherheitskontrollen überschaubar. Zu Beginn der Ferien wird sich die Wartezeit wohl erhöhen. SWR Thomas Fritzmann

So können Passagiere die Flughäfen unterstützen

Doch fünf bis sechs Stunden vor Abflug den Filder-Airport anzusteuern, wie es schon eine Woche zuvor mehrere Reisende angesichts der Horrormeldungen von anderen deutschen Flughäfen gemacht haben, ist nicht nötig. Und auch nicht unbedingt ratsam. Denn so wachsen die Menschenmassen nur weiter an. Gleichzeitig steigern sich so Langeweile und Frust bei den Fluggästen.

"Sie sollten frühestens drei Stunden vor dem Abflug am Flughafen sein."

Besser ist, gut vorbereitet die Fildern anzusteuern, empfiehlt der Flughafen Stuttgart. Insbesondere bei der Sicherheitskontrolle könnten Passagieren durch gute Vorbereitung Zeit sparen.

Bundespolizei informiert: Darauf sollten Fluggäste achten

Shampoo, Bohrmaschinen und Wurfmesser: All diese Dinge dürfen nicht ins Handgepäck. Damit während des Reiseansturms zum Ferienstart möglichst wenig Staus an den Sicherheitskontrollen entstehen, hat die Bundespolizei am Donnerstag einen Infostand am Stuttgarter Flughafen geöffnet. In einer Glasvitrine liegen unterschiedliche Gegenstände, die im Handgepäck von Reisenden gefunden wurden.

Die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart informiert Reisende, was ins Handgepäck rein darf und was nicht. Einige Funde der Beamten sind in einer Vitrine ausgestellt. SWR Thomas Fritzmann

Häufiger Grund für Verzögerungen bei der Handgepäckskontrolle: Die Flüssigkeiten. Maximal ein Liter dürfen im Handgepäck mitgeführt werden. Dazu gehören auch Cremes, Haargel und Brotaufstriche. Die Flüssigkeiten müssen in einen durchsichtigen Plastikbeutel verpackt werden. Außerdem dürfen die einzelnen Behältnisse nicht größer als 100 Milliliter sein. "Hier zählen die Angaben, die auf dem Behältern stehen. Und nicht, ob die Flasche bereits geöffnet ist oder nicht", sagt Bianca Castan von der Bundespolizei dem SWR.

"Da wird an der Kontrolle auch nicht verhandelt, wenn das Parfumflakon nur noch zur Hälfte gefüllt ist."

SWR-Angebot zur Lage an den Flughäfen

Für hunderttausende Fluggäste pro Tag droht der Sommerurlaub mit Chaos zu beginnen. Deshalb wertet der SWR täglich aktualisiert Verspätungsdaten von den acht wichtigsten Flughäfen für den Südwesten in Deutschland und der Schweiz aus. Die Daten geben einen Überblick auf das, was Fluggäste an ihrem Abflugflughafen und auf ihrer Reise erwartet.

Auch die Daten zu einzelnen Flugrouten sind einsehbar.