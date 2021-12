Entladeunfall am Flughafen: Fünf Leichtverletzte

per Mail teilen

Beim Entladen eines Passagierflugzeugs sind am Dienstagabend am Flughafen Stuttgart fünf Menschen leicht verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei Reutlingen dem SWR sagte, war ein transportiertes Fass vermutlich durch die Druckunterschiede beim Flug beschädigt worden, eine Flüssigkeit mit Zinkoxid trat aus. Drei Mitarbeiter, die das Flugzeug entladen haben, sowie zwei Feuerwehrleute wurden mit Atem- oder Hautreizungen vorsorglich in Kliniken gebracht. Passagiere waren nicht betroffen, die Maschine war zu dem Zeitpunkt leer. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.