Die Pandemie war für die Reisebranche ein herber Einschnitt. Darunter hat auch der Flughafen Stuttgart gelitten. Laut aktueller Bilanz bessert sich die Zahl der Passagiere zusehends.

Der Flughafen Stuttgart hat im laufenden Jahr bislang 6,5 Millionen Flugreisende gezählt. Das sind 21 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte die Flughafen-Geschäftsführung am Freitag mit. Die Prognose für das gesamte Jahr 2023: 8,3 Millionen Passagierinnen und Passagiere.

Flughafen Stuttgart: Viele Reisende haben Sehnsucht nach Wärme

Ein Grund für das Passagier-Plus sei der Trend vieler Reisenden, den Sommer in Richtung Herbst zu verlängern. Damit würden auch in der Nachsaison mehr Ziele im Süden angeflogen, teilte der Flughafen mit. Im Vergleich zu den größten deutschen Flughäfen in Frankfurt und München fällt die Erholung bei den Passagierzahlen in Stuttgart allerdings schwach aus. Im Vergleich zu den großen Drehkreuzen gibt es in Stuttgart wenige interkontinentale Langstreckenflüge.

Trotz Aufwärtstrend im Vergleich zum Vorjahr liegen die aktuellen Zahlen noch weit unter denen von vor Corona. Im Jahr 2019 zählte der Stuttgarter Flughafen 12,7 Millionen Passagiere. Auch finanziell könnte es für den Stuttgarter Flughafen besser laufen. Flughafen-Chef Ulrich Heppe rechnet mit rund 15 Millionen Euro Verlust in diesem Jahr.

Winterflugplan: Direktflüge von Stuttgart nach Dubai

Pünktlich zur Umstellung auf die Winterzeit am 29. Oktober startet am Flughafen Stuttgart der Winterflugplan 2023/2024. Erstmals im Programm ist die Verbindung von Eurowings nach Dubai, die jeweils sonntags und donnerstags bedient wird. Dort wird der Flugzeugtyp Airbus A320neo eingesetzt. Dieser verbrauche 20 Prozent weniger Kerosin, sagte Eurowings-Chef Jens Bischof.

Von Stuttgart aus werden laut Flughafen 65 nationale und internationale Ziele angeflogen. Die meisten Flüge gehen den Informationen zufolge nach Istanbul, Antalya und Palma de Mallorca. Insgesamt bedienen 28 Airlines den Stuttgarter Flughafen. Eurowings hat dabei den größten Anteil mit insgesamt 41 Prozent.