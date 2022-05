per Mail teilen

Unbekannte haben im Stuttgarter Stadtteil Degerloch Zettel mit rassistischem und volksverhetzendem Inhalt an Gebäude, Briefkästen und Verkehrszeichen geklebt. Betroffen sind laut Polizei unter anderem eine Schule, eine Kirche und das Bezirksrathaus. Die handgeschriebenen Zettel wurden laut Polizei in der Nacht auf Donnerstag angebracht. Beamte entfernten die Schriftstücke und nahmen die Ermittlungen auf. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei zu wenden.