Die Flugasche, die nach dem Großbrand bei Bosch Thermotechnik in Wernau (Kreis Esslingen) auf umliegenden Äckern gelandet ist, beinhaltet keine größere Schadstoffbelastung. Das geht aus einer Mitteilung des Landratsamts Esslingen hervor. Demnach überschreiten die im Labor untersuchten Brandrückstände die behördlichen Grenzwerte für Schadstoffgehalte nicht. Dennoch müssten Landwirte vorsichtig sein, weil sich in den Brandrückständen auch Metallreste befinden könnten, die im Futter- oder Gemüseanbau gefährlich werden könnten, so die Behörde. Bosch bietet laut Landratsamt an, bei der Beseitigung der Brandreste zu helfen. Geschädigte Landwirte können sich bei Bosch melden. Nach dem Brand waren Landwirte von den Behörden angewiesen worden, ihre Äcker wegen der Flugasche vorerst nicht zu bearbeiten.