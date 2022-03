Familien aus der Ukraine finden Zuflucht in einem Hotel in Esslingen

Krieg in der Ukraine, tausende Menschen sind auf der Flucht. Im Hotel Habitat in Esslingen können Geflüchtete unterkommen. Vier Frauen mit ihren Kindern sind schon da.

Wo sonst Firmenfeiern, Tagungen oder Hochzeiten veranstaltet werden, finden seit Sonntag Kriegs-Flüchtlinge aus der Ukraine Platz. In einem Eventhotel in Esslingen hält Betreiber Enis Dogu gleich sieben seiner zehn Zimmer frei.

Hotel in Esslingen: Geflüchtete statt Hochzeitsgäste

Schutzbedürftige Ukrainerinnen und Ukrainer können hier unterkommen, für wenige Tage auf Durchreise auf dem Weg oder mehrere Wochen lang. Hotelbetreiber Enis Dogu: "Wir haben uns dazu entschlossen, Solidarität zu zeigen, indem wir unsere Zimmer zur Verfügung stellen, weil wir mitbekommen haben, dass viele Frauen allein mit ihren Kindern unterwegs sind."

"Es war für uns eine Herzensangelegenheit, dass wir den hilfsbedürftigen Menschen diese Möglichkeit bieten, hier unterzukommen."

Zwei Mütter und ihre Kindern sind seit Sonntag da, zwei Frauen kamen am Montag dazu. Eine von Ihnen ist Olga. Sie kommt aus Odessa, hat ihren Mann und die Eltern zurückgelassen und ist mit ihren beiden Kindern geflohen. Mit dem Auto ging es über Moldawien - vier Tage dauerte die Flucht.

Hotelzimmer wird Ort der Ruhe auf der Flucht

Freundin Renata Kainz, die vor 22 Jahren aus der Ukraine kam und in Göppingen lebt, hat den Kontakt zum Hotel Habitat vermittelt. Sie arbeitet mit, übersetzt und betreut die Geflüchteten. Vor Ort nimmt sie ihre Freundin in Empfang, diese Hilfsaktion ist für die Frauen ein Segen. Hier können die Geflüchteten zur Ruhe kommen, sagt Renata Kainz: "Olga steht total unter Schock. Sie kann das noch gar nicht verarbeiten und ist so ein bisschen verloren. Und hat auch gesagt: Ich möchte nur in der Nähe von dir sein, damit du mich ein bisschen organisierst und sortierst. Ich weiß gar nicht wie es weitergehen soll."

Menschen wie Olga einen Zufluchtsort zu geben, ist für Hotel-Betreiber Enis Dogu eine Herzensangelegenheit. Und weil die Saison noch nicht begonnen hat und das Geschäft wegen der Corona-Pandemie schleppend läuft, haben er und seine fünf Mitarbeitende aus der Not eine Tugend gemacht. Lebensmittel für die ersten Tage und ein liebevoll eingerichtetes Hotelzimmer mit Kuscheltieren und ukrainischem Willkommensgruß - dafür bekomme er kein Geld, aber Sachspenden von anderen Freiwilligen. Hotelbetreiber Enis Dogu: "Ich denke, das ist für die Flüchtlinge schon auch so ein Zeichen von man ist hier willkommen und dass sie sich hier wohlfühlen können. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, das sie momentan auch brauchen. Diesen Schutz und das gute Gefühl, irgendwo angekommen zu sein."

Sieben von zehn Zimmern für Geflüchtete aus der Ukraine

Mit seinem Zimmer-Angebot hatte sich der Esslinger Hotelbetreiber auf der Internetseite der Organisation "Unterkunft Ukraine" registriert. Dort werden freie Betten von Hilfsorganisationen, Hotels und Privatpersonen deutschlandweit vermerkt. Die Nachfrage bei ihm ist groß. Bis mindestens Ende April will der Esslinger Hotelier im Hotel Habitat in Esslingen Zimmer zur Verfügung stellen und so den Geflüchteten aus der Ukraine helfen.