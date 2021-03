per Mail teilen

Am Vormittag startet einer der ersten Flüge mit Mallorca-Urlaubern vom Stuttgarter Flughafen. Laut Robert-Koch Institut ist die spanische Insel kein Risikogebiet mehr.

Warten auf den ersten Flieger nach Mallorca dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Andreas Rosar

Um 10 :45 Uhr wird die Maschine der Fluggesellschaft Eurowings vom Flughafen Stuttgart gen Palma de Mallorca abheben. Am Mittwoch hieß es, die Maschine sei zu zwei Dritteln ausgelastet. Laut einer Pressemeldung der Lufthansa-Tochter hat es nach der Entscheidung des Robert-Koch-Institutes, Mallorca von der Liste der Risikogebiete zu streichen, einen Kunden-Ansturm gegeben. Deshalb habe man das Angebot aufgestockt.

Voraussetzung: Negativer PCR-Test

In der Oster-Reisezeit sind es 300 Flüge nach Mallorca mehr, die sich auf die Flughäfen Düsseldorf, Köln, Bonn, Hamburg und Stuttgart verteilen. An Bord dürfen nur Passagiere mit einem negativen PCR-Test, wie ihn die Balearen-Regierung vorschreibt. Der offizielle Inzidenzwert für die Balearen lag am vergangenen Freitag bei 21,3.