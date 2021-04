In Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) sind am Wochenende mehrere tote Fische in der Rems entdeckt worden. Umweltschutzexperten des Landratsamts entnahmen Fische und Wasserproben, um sie zu untersuchen. Die Ermittlungen zu dem Fischsterben in dem Fluss dauern nach Polizeiangaben noch an.