per Mail teilen

Das Stuttgarter Naturkundemuseum hat am Mittwoch einen weiteren Fischsaurier erhalten. Zur Erweiterung der Sammlung schenkte die Sparkassen-Versicherung dem Museum ein 180 Millionen Jahre altes Exemplar. Der drei Meter große Fischsaurier sei außerordentlich gut erhalten, teilte das Naturkundemuseum mit. Es handele sich um ein Exemplar der Fischsaurierart "Stenopterygius uniter". Das Naturkundemuseum Stuttgart verfügt bereits über eine weltweit bedeutende Fischsaurier-Sammlung. Aber jedes weitere Exemplar sei wichtig, damit durch Vergleiche herausgefunden werden kann, wie die Tiere hier früher gelebt haben, so das Museum. Die Fossilien seien nicht nur schöne Ausstellungsstücke, sondern auch für die Wissenschaft von unschätzbarem Wert. Der Fischsaurier hängt ab sofort in der Wissenschaftlichen Sammlung, die nur zu besonderen Anlässen fürs Publikum geöffnet ist.