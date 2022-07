per Mail teilen

Nach drei Jahren ist der Hamburger Fischmarkt wieder in Stuttgart auf dem Karlsplatz zu Gast. Die nordischen Marktschreier und die Stände mit kulinarischen Spezialitäten kommen seit mehr als 30 Jahren in die baden-württembergische Landeshauptstadt. Traditionell gibt es auch wieder die Glocke der Backfischrutsche und ein Musikprogramm mit Seemannsliedern. Der Hamburger Fischmarkt ist bis zum 17. Juli in Stuttgart und hat täglich geöffnet.